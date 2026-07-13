Haftalık İtfaiye raporuna göre, 6-12 Temmuz tarihleri arasında ülkede 18 yangın ve 18 özel servis olayı meydana geldi.

Yangınların muhtemel sebepleri, "Kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, araç üzerine yanıcı madde dökülmesi, spiral makinesinden çıkan kıvılcım, temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrolden çıkması, yanan çöp yığınlarının rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenmesi, rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, yanan kömürlerin kuru otlara sirayet etmesi, bacada biriken yağ tortularının alevlenmesi ve kırık cam parçalarının güneş ışınlarına maruz kalarak kuru otları tutuşturması" olarak yer aldı.

Özel servis olayları, "Araçların motor bölümünde, kuyularda ve yüksek binalarda mahsur kalan kedilerin, asansörde mahsur kalan şahısların, bahçe korkuluklarına sıkışan çocuğun kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevki" olarak aktarıldı.