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K.E. hakkında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis açıklamasına göre, K.E., 19 Haziran 2026 tarihinde saat 08.30 sıralarında 97 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araçla Laden Sokak üzerinde batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun sağından çıkarak duvara çarptıktan sonra takla attı.

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