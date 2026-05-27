Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kazada yaralanan M.N., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Kalp Damar Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Çarpmanın ardından savrulan araç, yolun sağından çıkarak yaklaşık 3 metre derinlikteki tarla içerisine düştü ve sol yan kısmı üzerine devrildi.

Polis açıklamasına göre, M.N. (34), FU 612 plakalı salon araç ile Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Alkol testi için nefes örneği vermeyi reddeden sürücünün kullandığı araç, yolun solundan çıkarak sağa viraj ikaz levhalarına çarptı.

