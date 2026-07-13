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Elektrik kesintisi uygulanacak bölgeler şöyle:

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 09.00-11.00 saatleri arasında uygulanacak kesintiden Gönyeli, Vadili, Akdoğan ve çevresindeki bazı bölgeler etkilenecek.

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