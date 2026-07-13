Yer Girne: Alkollü Şahıs Kendi Aracını Ateşe Verdi
Yer Girne: Alkollü Şahıs Kendi Aracını Ateşe Verdi
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Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 09.00-11.00 saatleri arasında uygulanacak kesintiden Gönyeli, Vadili, Akdoğan ve çevresindeki bazı bölgeler etkilenecek.

Elektrik kesintisi uygulanacak bölgeler şöyle:

  • Gönyeli Canbolat Sokak, Açıkgöz Sokak ve civarı
  • Nergisli köyü
  • Geçitkale Havaalanı
  • İnönü Kavşağı bölgesi
  • Vadili köyü
  • Vadili Ağıllar
  • Vadili Sanayi Sitesi
  • Paşaköy Ağıllar
  • Bölgedeki su motorları ve askeri birlik
  • Vadili Genç Petrol bölgesi ve su motorları
  • Akdoğan köyü
  • Akdoğan askeri tesisleri
  • Aket tesisleri bölgesi
  • Su kuyuları
  • Yiğitler yolu

KIB-TEK, kesintilerin planlı çalışmalar nedeniyle yapılacağını belirterek, çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere yeniden elektrik verileceğini kaydetti.