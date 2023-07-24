Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde dün saat 17:00 sıralarında, Yulııa Kovolova (K-32) 287 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MXZ 854 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solunda bulunan bordür taşlarına ve banket içerisindeki ikaz ışığına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklandı.
-Alkollü sürücü çembere girdi
Dün saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Erdoğan Can Çalışkan (E-30) 245 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HU 004 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Mevlevi Çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarpıp çember içerisine girip durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklandı.