Kazalarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

11.05.2025 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Gazimağusa’da Cephe Sokak üzerinde, Tolga YAVUZ (E-30) 199 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UB 423 plakalı salon araç ile kuzeydoğu istikametine doğru seyrettiği sırada Şehit Zeki Salih İlkokulu’na yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve hız kesici kasise geldiği için yavaşlayan Mehmet Ali ERTAÇ (E-36) yönetimindeki RB 993 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

UB 423 plakalı araç sürücüsü Tolga YAVUZ aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

12.05.2025 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Alayköy Anayolu üzerinde, Sevim Özdemir (K-30) 106 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KA 323 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu Türkeli kavşağına geldiğinde, kavşakta durmayıp dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde batı istkametine doğru seyreden Gökhan BAYRAM (E-30) yönetimindeki NB 583 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan KA 323 plakalı araç sürücüsü Sevim Özdemir, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

12.05.2025 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, S.O. (K-22) 137 miligram alkollü içki tesri altında, yönetimindeki NF 739 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek solunda bulunan kaldırım taşları ile kaldırım üzerinde bulunan reklam panosuna çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ileriye doğru savrulan araç, yol kenarında bulunan çam ağacına çarptıktan sonra bir takla atıp tavanı üzerinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kendi imkanları ile gittiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.