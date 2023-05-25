Bu sabaha karşı Lefkoşa-Girne Anayolu ve Girne-Alsancak Çevre Yolunda meydana gelen iki ayrı kazada yaralanan olmazken alkollü sürücüler tutuklandı

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde, Ali YÜCEDAĞ (E-26) 70 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UY 131 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Lefkoşa İlçe sınırını geçip sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Paul Anthony WRIGHT (E-74) yönetimindeki NH 192 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sol tarafa doğru kontrolsüzce savrulan NY 192 plakalı araç, sol yan kısmı ile çelik bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan olmazken UY 131 plakalı araç sürücüsü Ali YÜCEDAĞ tutuklandı.

Öte yandan saat 03:00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, Ihor ARSHULIK (E-28) 180 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HP 537 plakalı salon araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru kontrolsüzce savrulan HP 537 plakalı araç, banket içerisindeki su kanalına düşüp tavanı üzerine devrilerek durdu. Kaza sonucu yaralanan olmazken araç sürücüsü Ihor ARSHULIK tutuklandı