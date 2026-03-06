Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan E.T. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Emre Kapış olguları aktardı.

Polis, 2 Mart 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda yurt dışına çıkış yapacak olan zanlının X-ray cihazından geçtiği sırada şüpheli hareketleri sonucu polis tarafından üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada, tasarrufunda az miktarda hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ve mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını belirtti. Bu süre içerisinde analize gönderilen emarelerle ilgili sonucun çıktığını ifade eden polis, zanlının tasarrufunda toplam 304 miligram hintkeneviri tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının ülkeye turist olarak geldiğini, Alman vatandaşı olduğunu ve KKTC’de yasal bağı bulunmadığını belirterek tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.