Almanyalı Rusya sorunsalı ve Rusya-Avrupa ilişkileri uzmanı Radwan Qassem, Sputnik’e açıklamasında, “Washington ne zaman bir ülkeye, çıkar çatışmaları veya politika farklılıkları nedeniyle kızsa, durumunu kötüleştirmek için bu ülkeye ekonomik yaptırımlar getiriyor ve uygulanamaz koşullar dayatıyor. Ortadoğu bölgesinde birçok ülke artık bu tür yaptırımlar nedeniyle ciddi bir kriz yaşıyor” yorumunda bulundu.

Qassem, “Lakin dünya arenasında yaşanan değişimler, Rusya’nın Türkiye ve Arap ülkeleriyle birlikleri dahil yakın ve iyi ilişkilere dayanan yeni ittifaklara katılması, tüm bunlar halkların Moskova’ya yakınlaşma ve ABD’nin kibir ve hegemonyasından kurtulma isteğini gösteriyor” ifadesini kullandı.

Qassem, “ABD liderliğindeki Batı ve Rusya arasındaki çatışma, NATO’nun tamamen başarısız olduğunu ve Ukrayna’daki savaş alanında ilerleme kaydedemediğini gösteriyor. Bu, ABD’nin dünyadaki rolünü zayıflattı, bazı ülkelere tereddüt ve korku olmadan Washington ve müttefiklerine karşı koyma fırsatını verdi ve başarısız olan ABD idaresine ihtiyaç duymadıklarını kanıtladı.” dedi.