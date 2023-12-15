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Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yavru aslan Siverek Hayvan Rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

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Dün yapılan aramalara, havanın kararması sonucu ara verilmişti. Sabah erken saatlerde Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Haydi Jandarma ekipleri ve Siverekli hayvanseverlerin katılımıyla, hassas koku alan köpeklerin yardımıyla arama çalışmaları tekrardan başladı.

Siverek-Şanlıurfa karayolu 5’inci kilometresi okul kampüsleri civarında, okul çıkışı sırasında öğrenciler yol kenarında yavru bir aslan buldu. Öğrencilerin görüntüleri çekerek haber vermesiyle kısa sürede olay yerine giden yetkililer, çevrede arama çalışmalarına başladı.

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