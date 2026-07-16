En son iki gün önce Poros Adası'nda su sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesi adalarda yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını bir kez daha ülke gündemine taşıdı.

Bu yaz, su sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen bölge sayısı 10'a çıkmış oldu.

Ege Denizi'ndeki Tine, Kırlangıç, İstanbulya, Meganisi, Kerpe, Batnaz, İleryoz, Sömbeki Adaları ile İyon Denizi'ndeki Diaponti Adaları ve Korfu Adası su sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen diğer bölgeler oldu.

İklim kriziyle birlikte son yıllarda azalan yağışlar yaz aylarında turist sayısında yaşanan ani artışla birleşince birçok adada su sıkıntısı ciddi boyutlara ulaştı.

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı ise su sıkıntısı yaşanan bölgelere olağanüstü hal statüsü vererek hem su kullanımında tasarrufu teşvik etmeyi, hem de su temini için projelerin hızlandırılmasına zemin sağlamayı amaçlıyor.

Turizmin yoğun ve yaz sıcaklarının yüksek olduğu adalarda yazın su ihtiyacı kış ihtiyacının çok üzerine çıkıyor.

Yunan basınında yer alan Mikonos örneğinde, Mikonos Adası'nın kışın günlük su ihtiyacı 1600 ila 2 bin metreküpken, yazın bu ihtiyacın 18 bin metreküpe kadar yükselebildiği ifade ediliyor.