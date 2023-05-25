Scholz, başkent Berlin’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Görüşmede Kıbrıs sorununun da ele alındığını aktaran Scholz, “Almanya, Kıbrıs'ın iki bölgeli federal bir devlet olacağı ve her iki toplumun da bu devletin yönetiminde temsil edildiği bir çözümü desteklemeye devam etmektedir. Bunun temeli de Birleşmiş Milletlerin aldığı kararlardır.” dedi.

Scholz, tıkanan müzakere sürecinin ivme kazanmasını istediğini vurgulayarak, “Ancak bunun için tüm tarafların siyasi cesaret göstermesi gerekmektedir. Bunun var olduğunu ve bir şeyler yapmaya hazır olunduğunu biliyorum. Bunu kapsamlı görüştük. Bu yüzden yardımcı olmak istiyoruz. Almanya, herkesin birbirine yeniden daha fazla güvenmesi için katkı sağlamaya ve istenildiği takdirde müzakere sürecini desteklemeye hazır.” ifadelerini kullandı.

Akdeniz’in doğusundaki durumun da ele alındığını aktaran Scholz, “Bölge büyük bir ekonomik potansiyele sahiptir ve örneğin enerji konularında bölgesel işbirlikleri için iyi fırsatlar bulunmaktadır.” şeklinde konuştu.

Başbakan Scholz, bundan dolayı iyi komşuluk ilişkilerinin bölgedeki tüm ülkelerin çıkarına olduğunu belirterek, “Akdeniz’in doğusundaki meselelerin diyalog yoluyla ve elbette uluslararası hukuk temelinde çözüleceğine inanıyorum. Bu aynı zamanda Kıbrıs ile Türkiye ve tüm Avrupa arasındaki ilişkiler için de geçerlidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olunması gerektiğine işaret eden Scholz, “Örneğin Kıbrıs’ın karşılaştığı zorlukların ancak Türkiye ile iyi bir işbirliği içinde çözülebileceği oldukça açıktır. Bu, bölgede çözüme kavuşturulan pek çok sorun için geçerlidir. Elbette orada iyi komşuluk ilişkilerini sağlamak için hepimiz büyük çaba sarf edeceğiz. Almanya olarak biz de katkıda bulunacağız. Açıkça söylemem gerekirse bu da arzu edilen bir şey.” dedi.

Scholz, Rusya-Ukrayna konusuna da değinerek, Almanya ve Kıbrıs Rum Kesiminin Ukrayna’nın yanında olduklarını ve Ukrayna’yı desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Başbakan Scholz, Rusya'ya yönelik yaptırım baskısını artıracaklarını, uygulanan yaptırımların delinmemesini sağlamak istediklerini kaydetti.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis ise Almanya'nın hem Yunanistan ile Türkiye arasındaki konularda hem de Kıbrıs sorununda etkin bir rol oynadığını belirtti.

Hristodulidis, Türkiye seçimlerinin sorulması üzerine de, "Elbette herhangi bir gerginlik istemeyiz. Sonuç ne olursa olsun, bu Türk halkının seçimidir ve Türk halkının kararıdır ve buna saygı duyulmalıdır, benim önermek istediğim şey olumlu, pozitif bir yaklaşım temelinde ve her zaman garanti altına alınması ve saygı duyulması gereken uluslararası çerçeveye uygun olarak birlikte çalışmamızdır." ifadelerini kullandı.

GKRY'nin Rusya'ya uygulanan yaptırımları uyguladığını belirten Hristodulidis, kendilerinin tarihin doğru tarafında olduğunu ve böyle devam edeceklerini savundu.