Almanya'da Covid-19 aşılarından dolayı ağır yan etkiler yaşayan 301 kişinin, yapılan tazminat başvurularının eyalet yönetimleri tarafından haklı bulunarak kabul edildikleri bildirildi.

Eyalet yönetimlerinin yetkili birimleri tarafından yapılan açıklamalar ve eyalet meclislerinde verilen soru önergeleri neticesinde ulaşılan rakamlar Alman basınında geniş yer buldu.

Mart ayı itibarıyla 6 bin 977 kişinin başvuru yaptığı ancak yaklaşık 2 bin 300’ünün reddedildiği belirtildi. Başvuruların sadece 301'inin kabul edildiği, diğer kalan kısmının ise üzerinde çalışıldığı açıklandı.



AYLIK BİN 395 EURO TAZMİNAT

Başvuruları kabul edilenler belirli bir hasar derecesi dikkate alınarak, ayda 164 ila 854 euro arasında ömür boyu temel emekli maaşı almaya hak kazanıyor.

Yetkili birimlerce gerekli görüldüğü taktirde bu kişilerin tedavi masrafları devlet tarafından karşılanabilecek ve mesleki yaralanmalar için de tazminat ödenebilecek. Hessen eyaletinde aşı hasarı olduğu kabul edilen kişilerin, 2021 yılı içerisinde ayda ortalama bin 395 euro aldıkları tespit edilmişti.



AĞIR YAN ETKİLER

Paul Ehrlich Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre bugüne kadar toplam 333 bin 492 şüpheli yan etki vakası ve 50 bin 833 şüpheli ciddi yan etki vakası kuruma bildirilmiş durumda.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre ise, 2022 yılı sonu itibarıyla 65 milyon kişiye en az bir kez aşı yapılırken toplam 192 milyon doz Covid-19 aşısı kullanıldı.

Covid-19 aşısının ağır yan etkileri arasında kalp kası iltihabı, venöz sinus trombozu ve bir sinir sistemi hastalığı olan Guillan-Barre Sendromu bulunuyor.

Uzmanlar bu yan etkilere Almanya'da kullanılan BioNTech, Moderna, Astrazeneca ve Johnson & Johnson aşılarından kaynaklı olduğunu ve resmi rakamların 40 katından daha fazla olduğunu belirtiyor.



Uzmanlar aşıların 200 binden fazla insan üzerinde ağır yan etki gösterdiğini belirtiyor. Aktivistler ise Almanya’da aşı olmuş bir milyondan fazla insanın uzamış covid (Long Covid) belirtileri olan yorgunluk, nefes darlığı, öksürük, eklem ağrısı, göğüs ağrısı, depresyon, kas ağrısı, mide barsak problemleri gibi rahatsızlıkları yaşadıklarını belirtiyor.



TAZMİNAT BAŞVURULARI EYALETLERİN YETKİLİ KURUMLARINA YAPILIYOR

Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre, devletin tavsiye ettiği aşıdan dolayı mağdur olan kişiler, Federal Tedarik Yasası kapsamında bakımlarını devletin karşılaması için başvuru yapabiliyor.

Mağdur olan kişilere yardım yapılıp yapılmayacağına eyaletlerin bakım kurumları (Versorgungsamt) karar veriyor.

Aşının kişi üzerinde istenmeyen yan etkilere yol açtığı tıp uzmanları ve bilirkişiler tarafından açıklığa kavuşturulabiliyor. Gerekli tıbbi raporların temininin zaman alması nedeniyle, ilgili bir kararın verilmesi genellikle bir yıl kadar sürüyor. Aşılama ve buna bağlı oluşan hasar arasındaki tıbbi bağlantı ancak çok nadir durumlarda kanıtlanabiliyor.



Almanya Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ağır yan etkilerin yaklaşık on bin aşıdan birinde meydana geldiğini açıklarken, aşı üreticilerinin yaptıkları yüksek karların bir kısmını tazminatlar için kullanmalarını tavsiye etti.