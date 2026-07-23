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Açıklamada, Odessa kentinde insansız hava araçları (İHA) için parçalar üretilen atölye ve İHA deposunun hedef alındığı saldırının yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA’larla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece Odessa Limanı’na saldırı düzenlediği ifade edilen açıklamada, limanda askeri yüklerin sevkiyatı ve depolanması için kullanılan altyapı unsurlarının vurulduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

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