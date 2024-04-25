Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün Alsancak ve Girne'de sıcaklık rekoru kırıldı.

Daire'den yapılan açıklamada, "1975-2024 yıllarını kapsayan 49 yıllık periyotta; Nisan ayları içerisinde ölçülüp kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık değerleri Girne yöresinde 30,4 derece, Alsancak yöresinde ise 32,8 derece olup 25 Nisan 2024 tarihi itibarıyla bu yörelerimizde sıcaklık rekoru kırılmıştır" denildi.

Bu kapsamda, bugün ölçülen en yüksek sıcaklık değerleri Alsancak'ta 33,2 derece ve Girne'de 34,3 derece oldu.