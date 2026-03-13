Polisten verilen bilgiye göre, 13 Mart 2026 tarihinde saat 00.10 sıralarında Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, trafikte yol verme meselesi nedeniyle F.A. (23) ile arkadaşı E.B.D. (23), araçlarıyla seyir halinde olan S.Ö. (49) ile tartıştı.

Aracın önünü kesip darp ettiler

Tartışma sırasında F.A.’nın kullanımındaki araçla S.Ö.’nün kullandığı aracın önü kesilerek durduruldu. Ardından E.B.D.’nin, S.Ö.’ye küfür edip yüzüne yumruk ve tekme vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiği ve S.Ö.’nün burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili F.A. tutuklanırken, E.B.D.’nin arandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.