Altın, Kasım ayının başından bu yana en yüksek noktasına yakın seviyelerde tutunuyor ve yatırımcılar, Başkan Donald Trump’ın ticaret ve göç politikalarına ilişkin görüşlerini açıklamaya devam etmesiyle küresel ekonominin görünümünü izliyor.

Altın, Trump’ın tarife tehditlerinin güvenli liman varlıklarına olan talebi artırmasıyla önceki seansta yüzde 1,4 arttıktan sonra ons başına 2.745 dolar civarında sabit kaldı. Daha sonra, ülkeden gelen fentanil akışına misilleme olarak Çin mallarına yüzde 10 vergi koymayı düşündüğünü söyledi ve önümüzdeki haftalarda Kanada ve Meksika’ya yüzde 25’e kadar yüksek ithalat vergileri uygulamayı planladığını yineledi.

Yatırımcılar, Trump yönetiminin tarife ve vergi indirimi politikalarının etkilerine odaklanmış durumda; bu politikalar muhtemelen ülkenin maliyesini aşındıracak ve enflasyonu yeniden ateşleyecek. Bu, Federal Rezerv’in para politikasını gevşetme yeteneğini sınırlayabilir. Daha yüksek borçlanma maliyetleri, altının yükselişi için genellikle bir engel teşkil ediyor.

Altın, Fed’in daha gevşek para politikasına, jeopolitik gerginliklere ve merkez bankası alımlarına yönelmesiyle 2024’te bir dizi rekor kırdı. Değerli metal, yeni başkanın göç politikasıyla ilgili endişeler ve ABD’nin diğer ülkelerle giderek daha gergin ilişkiler kurma olasılığı arasında güvenli liman varlıklarına olan talepten daha da fazla destek alabilir.