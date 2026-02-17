Bunlar da ilginizi çekebilir

Sanat dünyasında derin bir iz bırakan Susuzlu’nun eserleri yaşamaya devam edecek.

Karikatürist, ressam, yazar ve tiyatrocu kimliğiyle uzun yıllar üretmeye devam eden Susuzlu, özellikle Kıbrıs Türk sanat hayatına sunduğu katkılarla tanınıyordu. Çizgileriyle düşündüren, sahnedeki çalışmalarıyla farklı kuşaklara ulaşan sanatçı, üretkenliği ve çok yönlü kimliğiyle öne çıkmıştı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.