Kıbrıs Türk sanat dünyasının değerli isimlerinden Alper Susuzlu’nun vefatı büyük üzüntü yarattı.
Karikatürist, ressam, yazar ve tiyatrocu kimliğiyle uzun yıllar üretmeye devam eden Susuzlu, özellikle Kıbrıs Türk sanat hayatına sunduğu katkılarla tanınıyordu. Çizgileriyle düşündüren, sahnedeki çalışmalarıyla farklı kuşaklara ulaşan sanatçı, üretkenliği ve çok yönlü kimliğiyle öne çıkmıştı.
Alper Susuzlu’nun cenazesi bugün Gazimağusa’da öğle namazının ardından toprağa verilecek.
Sanat dünyasında derin bir iz bırakan Susuzlu’nun eserleri yaşamaya devam edecek.