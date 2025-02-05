Altın, ABD-Çin ticaret savaşının güvenli liman talebini körüklemesiyle neredeyse yüzde 1 yükseldikten sonra rekor seviyeye geldi.

Külçe, Çarşamba günü ons başına 2.849,05 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu, ABD Başkanı Donald Trump’ın bir gün önce Çin ithalatına yüzde 10’luk bir gümrük vergisi koymasının ardından geldi ve bu da Pekin’den hızlı bir misilleme gelmesine neden oldu.

Çin’in tepkisi Trump’ın ilk dönemine kıyasla nispeten ılımlıydı, ancak dünyanın en büyük iki ekonomisi üzerindeki etkisi konusunda hala çok fazla endişe var. Piyasalar ayrıca gümrük vergileri enflasyonu yeniden tetiklerse, ABD para politikasında herhangi bir dalgalanma etkisi olup olmayacağını görmek için bekliyor.

Belirsiz görünüme ek olarak Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısında ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralmasını ve savaştan zarar görmüş bölgeyi yeniden inşa etme sorumluluğunu üstlenmesini önerdi. Değerli metal artan belirsizliklerden faydalanırken, faiz oranları yüksek kalırsa değer kaybedebilir.

Saxo Capital Markets Stratejisti Charu Chanana, “Bu senaryoda güvenli limandan kim hoşlanmaz ki? ABD-Çin görüşmeleri hakkında iyi bir haber olmaması ve Gazze haberleriyle ilgili daha fazla jeopolitik endişe, ABD doları nereye giderse gitsin, altına daha fazla destek sağlamaya devam edecek” dedi.

Spot altın, Singapur’da saat 09:17 itibarıyla ons başına yüzde 0,1 artarak 2.844,82 dolara çıktı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Salı günü yüzde 0,7’lik bir kaybın ardından yüzde 0,1 düştü. Gümüş ve paladyum düştü, platin ise biraz yükseldi.