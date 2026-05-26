Spot altın yüzde 0,7 düşüşle ons başına 4.537,54 dolara indi. Haziran vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,3 artışla 4.538,50 dolara yükseldi.

Konuya yakın bir yetkiliye göre İran’ın baş müzakerecisi ve dışişleri bakanı, üç aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik olası bir anlaşmayı görüşmek üzere Katar Başbakanı ile Doha’da bir araya geldi. Ancak Washington ve Tahran, yakın zamanda bir ilerleme sağlanacağına dair beklentileri düşük tuttu.

Görüşmeler sürerken ABD güçleri pazartesi günü güney İran’da, mayın döşemeye çalışan tekneler ve füze fırlatma noktalarının da bulunduğu hedeflere saldırılar düzenledi. Washington bu operasyonları “savunma amaçlı” olarak nitelendirdi.

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “ABD ile İran arasında bir barış anlaşması sonuçlanıyor olsa bile, Orta Doğu’daki petrol üretim tesislerinde oluşan hasar bölgeden dünyaya petrol akışının hızla normale dönmesini engelleyebilir” dedi.

Wong, “Piyasa da bu durumu fiyatlamaya başladı ve bu yıl içinde faiz artırımı ihtimalini oldukça yüksek görüyor” ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesi nedeniyle Brent petrol vadeli işlemleri Asya seansının erken saatlerinde yüzde 2 yükseldi.

Yüksek petrol fiyatları enflasyonu körükleyerek faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasına neden olabilir. Altın enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz oranları faiz getirisi olmayan değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.

CME Group’un FedWatch aracına göre piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın yıl sonundan önce faiz artırmasına yüzde 56 olasılık veriyor.

Spot gümüş yüzde 1,8 düşüşle ons başına 76,66 dolara gerilerken, platin yüzde 0,9 kayıpla 1.950,70 dolara, paladyum ise yüzde 1,1 düşüşle 1.382,42 dolara indi.