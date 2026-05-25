Önümüzdeki üç aylık dönem için faiz oranları; TL işlemlerde yüzde 4.28; döviz cinsi işlemlerde ise yüzde 1.06 oranında belirlendi.

Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruya göre, TL işlemlerde azami gecikme faiz oranı yüzde 4.78 oranına inerken; döviz işlemlerde azami gecikme faiz oranı da yüzde 1.56’ya yükseldi.

REKOR SEVİYEDEYDİ

Merkez Bankası, Haziran 2024’ten beri sabit tuttuğu Türk Lirası cinsinden kredi kartı faiz oranlarında 35 baz puan indirime gitti. KKTC Merkez, oldukça yüksek bir seviyede kalan kredi kartı faiz oranlarını “yedi” kez pas geçerken, faizler son 10 yılın rekor seviyesinde kalmıştı.

Döviz işlemlerde ise dört kez pas geçilen faizlerin 3 baz puan artırıldığı duyuruldu. Haziran 2022’den sonra en yüksek seviyeye çıkarılan faizler, özellikle Güney Kıbrıs’tan kredi kartı ile yapılan alışverişlerde maliyeti artıracak bir gelişme olarak dikkati çekti.

YILLIK FAİZLER

Kredi kartı faizleri yıllık süreler için hesaplandığında Türk Lirası işlemlerde yıllık yüzde 51.36 oranına; yıllık gecikme faizi ise yüzde 57.36 oranına kadar çıkıyor. Döviz cinsi işlemlerde ise yıllık faiz oranı %12.72, yıllık azami gecikme faiz oranı da yüzde 18.72 düzeyine çıktı.

KKTC Merkez’in açıkladığı rakamlar 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak ve en az üç ay yürürlükte kalacak. 58/2014 Sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası” kapsamında, her üç ayda bir kredi kartları azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranları yeniden belirleniyor.

Kaynak: Haber Kıbrıs