Altın, yatırımcıların Fed de dahil olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz oranı kararları öncesinde temkinli kalmasıyla dengede kaldı.

Spot piyasada haftanın ikinci işlem gününde ons altın 2 bin 654 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 981 TL’nin üzerinde seyrediyor.

ABD hizmet sağlayıcılarındaki faaliyet, Ekim 2021’den bu yana en hızlı şekilde genişlerken, New York eyaletindeki fabrika faaliyetinin bir ölçüsü geçen Mayıs’tan bu yana en fazla geriledi.

Fed, Çarşamba günü yılın son faiz kararını verecek ve bunu bu hafta Japonya ve İngiltere’de yapılacak politika duyuruları izleyecek. Swap piyasaları, çeyrek puanlık bir Fed indirimini neredeyse tamamen fiyatlıyor ve yatırımcılar 2025 görünümüne dair ipuçları için politika yapıcıların diline odaklanacak.

Değerli metal bu yıl yaklaşık yüzde 29 oranında yükseldi ve 2010’dan bu yana en büyük yıllık kazancına doğru yol aldı. Altın, ABD’nin para politikasındaki gevşeme, güvenli liman talebi ve dünya merkez bankalarının sürdürdüğü alımlarla desteklendi.