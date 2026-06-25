Petrol, savaş dönemindeki fiyat artışlarının büyük kısmını silen düşüş serisinin ardından yatay seyretti. Barış anlaşmasına yönelik ilk ilerlemelerin ardından daha fazla geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçmesiyle arz sıkışıklığı korkuları azaldı.

ABD ham petrolü (WTI), önceki seansta yaklaşık yüzde 4 geriledikten sonra varil başına 70 doların altında işlem gördü. Brent petrol ise günü 74 dolar civarında kapattı. Piyasadaki kilit bölümlerde arz bir anda bollaşmış durumda; çünkü alıcılar, Orta Doğu ve Afrika gibi diğer bölgelerden gelen petrol teklifleriyle adeta karşı karşıya kalıyor.

ABD ve İran, savaşı sona erdirmeye yönelik ilk görüşmelerin ardından ilerleme sinyali verdi. Ancak iki tarafın açıklamaları zaman zaman birbirinden farklılaştı ve nükleer konular gibi başlıklarda yapılacak ek müzakerelerin engellerle karşılaşabileceği belirtiliyor. Kalıcı bir anlaşmaya dair erken iyimserlik, uydu sinyalleri açık şekilde Hürmüz Boğazı’ndan geçen tanker sayısında artışa yol açtı.

Petrol arzındaki artış, Angola’dan Orta Doğu’ya kadar fiziki petrol varillerinin fiyatlarını aşağı çekti.

ABD’de petrol stokları düşmeye devam etmesine rağmen petrol vadeli işlemleri çarşamba günü sert geriledi. Oklahoma, Cushing’deki ham petrol stokları yaklaşık 19 milyon varile düştü; bu seviye, operasyonel gereklilik olarak kabul edilen eşik seviyenin altında bulunuyor.