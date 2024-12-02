Altın, doların diğer para birimlerine karşı güçlenmesiyle düştü. Yatırımcılar ise bu hafta açıklanacak ve Fed’in bir sonraki faiz oranı hamlesine dair ipuçları verebilecek önemli ABD verilerini bekliyor.

Külçe altın, geçen hafta yaklaşık yüzde 3 düştükten sonra Pazartesi günü ons başına 2.630 dolar civarında işlem gördü. Fransa’da siyasi gerginlikler alevlendikçe dolar euro karşısında değer kazanırken, ABD Hazine tahvili getirileri yükseldikçe yen geriledi.

Altının geçen haftaki kayıpları, hafta ortasında İsrail ve Hizbullah arasındaki ABD’nin aracılık ettiği ateşkes anlaşmasının ardından azalan güvenli liman iştahından kaynaklandı. Yine de, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşında bir tırmanış olacağı yönündeki korkular, altın gibi güvenli varlıklara olan talebi desteklemeye devam ediyor.

Piyasalar bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam rakamlarına hazırlanıyor, bu rakamlar Fed’in 18 Aralık’taki faiz oranı kararını etkileyebilir. Piyasalar ABD Merkez Bankası’nın borçlanma maliyetlerini çeyrek puan düşürmesi ihtimalini yaklaşık yüzde 70 olarak fiyatlıyor. Daha düşük borçlanma maliyetleri genellikle faiz ödemediği için altını destekliyor.

Değerli metal bu yıl yaklaşık yüzde 30 arttı ve kazanımlar Fed’in parasal gevşeme döngüsü, merkez bankası alımları ve artan jeopolitik ve ekonomik riskler tarafından desteklendi.

Spot altın, Singapur’da saat 10:36 itibarıyla ons başına yüzde 0,4 düşüşle 2.632,22 dolara geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,4 arttı. Gümüş, platin ve paladyumun hepsi düştü.