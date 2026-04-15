Spot altın yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4.828,07 dolara geriledi. Daha önce 18 Mart’tan bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. ABD’de Haziran vadeli altın kontratları ise 4.851,30 dolarda yatay seyretti.

ABD doları, bir aydan uzun sürenin en düşük seviyesinden toparlanarak güç kazandı. Bu durum, altın gibi dolar cinsinden fiyatlanan emtiaları diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

Petrol fiyatları gerilerken, İran’ın ABD ile Hürmüz Boğazı’nı kapatan çatışmayı sona erdirmek için görüşmelere yeniden başlayabileceği umutlarıyla hisse senetleri yükseldi. Hürmüz Boğazı, ham petrol ve rafine ürünlerin taşınmasında dünyanın en önemli geçiş yollarından biri olarak kabul ediliyor.

Marex analisti Edward Meir, altın fiyatlarının kısa vadede Orta Doğu’dan gelen haber akışına tepki verdiğini ve iki ülkenin görüşmelere başlayacağı beklentisinin fiyatları etkilediğini söyledi.

Hafif geri çekilmeye rağmen altın fiyatları, ABD-İran barış görüşmelerine yönelik yenilenen umutlarla bu hafta yüzde 1,6 yükseldi.

Meir, “Eğer süreç tekrar bozulursa, ateşkes öncesi dönemde görülen daha düşük altın fiyatları, daha güçlü dolar ve düşen hisse senetleri modeline geri dönebiliriz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu görüşmelerinin ardından Washington’un İran limanlarına abluka uygulamaya başlaması sonrası, İran savaşını sona erdirmeye yönelik görüşmelerin önümüzdeki iki gün içinde Pakistan’da yeniden başlayabileceğini söyledi.

Belirsizliği artıran bir diğer gelişmede ise ABD ordusu, Salı gecesi yaptığı açıklamada, deniz yoluyla İran’a giren ve çıkan ticari faaliyetlerin abluka yoluyla tamamen durdurulduğunu bildirdi.

Diğer metallerde ise spot gümüş yüzde 0,8 artışla ons başına 80,15 dolara yükselirken, platin yüzde 1,1 artışla 2.126,14 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 0,1 düşüşle 1.585,60 dolara geriledi.