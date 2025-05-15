Altın, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin azalması ve Fed’in beklenenden daha az faiz indirimi yapacağına dair işaretlerin ardından Çarşamba günü yüzde 2’den fazla düşmesinin ardından değer kaybını sürdürdü.

Külçe altın, Perşembe günü yüzde 1’den fazla düşerek ons başına yaklaşık 3.140 dolar seviyesine indi ve bu, son bir aydaki en düşük seviye oldu. ABD Hazineleri’nin getirileri, ABD-Çin ticaret ateşkesi sonrası iyileşen ekonomik görünüm nedeniyle Fed’in faiz indirimlerini daha geç yapacağı beklentisiyle yükseldi. Yüksek tahvil getirileri ve faiz oranları, faiz getirmeyen altın için genellikle olumsuzdur.

Ticaret görüşmelerindeki ilerleme de altın için olumsuz rüzgarları güçlendirdi. Çin, hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilecek muhtemelen bazı nadir toprak elementlerini de içeren ürünlerin 28 ABD şirketine ihracatına yönelik yasağı askıya aldı. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki bu yumuşama, altının güvenli liman cazibesini azalttı ve bu hafta riskli varlıklarda güçlü bir toparlanmaya yol açtı.

Buna rağmen, altın fiyatları yıl genelinde hâlâ yaklaşık yüzde 20 artış gösterdi. Fiyatlar Nisan ayında ons başına 3.500 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Yatırımcılar, Trump’ın tarifelerinin yol açtığı ticaret gerilimlerinin daha hızlı enflasyon, ekonomik yavaşlama ya da hatta resesyon tetikleyebileceğinden endişelenmişti.

Spot altın, Singapur saatiyle 13:19 itibarıyla yüzde 1,2 düşüşle 3.139,77 dolar seviyesindeydi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi hafifçe geriledi. Gümüş, önceki seansta yüzde 2’den fazla düştükten sonra yeniden değer kaybetti. Paladyum hafif düşerken, platin sabit kaldı.