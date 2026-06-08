Orta Doğu’da yeniden tırmanan çatışmalar ise petrol fiyatlarını yükselterek enflasyon endişelerini artırdı.

Spot altın, yüzde 0,4 düşüşle ons başına 4.313,11 dolara geriledi. Altın fiyatları cuma günü yaklaşık yüzde 3 değer kaybederek 24 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, düşüşün temel nedeninin piyasanın Fed’e ilişkin daha şahin bir duruş fiyatlamaya başlaması olduğunu belirterek, yükselen ABD tahvil getirilerinin de altın üzerinde ek baskı oluşturduğunu söyledi.

Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi, önceki seansta iki haftanın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından yükselişini sürdürdü. Bu durum, faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırdı.

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yeni saldırılardan kaçınması yönünde çağrıda bulunduğuna ilişkin haberlere rağmen, pazartesi günü İran’ın batı ve orta kesimlerindeki askeri hedefleri vurduğunu açıkladı.

Petrol fiyatları ise varil başına 3 doların üzerinde yükselerek enflasyon ve faiz artırımı endişelerini daha da derinleştirdi.

Altın geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz oranları faiz getirisi sağlamayan değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD ekonomisi mayıs ayında üst üste üçüncü kez güçlü istihdam artışı kaydetti. Veriler, iş gücü piyasasının geçen yıl yaşadığı yavaşlamanın ardından yeniden ivme kazandığını gösterirken, İran savaşı kaynaklı yükselen enflasyon karşısında Fed’e faizleri sabit tutma konusunda daha fazla hareket alanı sağladı. CME Group’un FedWatch aracına göre piyasalar, yıl sonundan önce Fed’in faiz artırmasını fiyatlıyor. Aralık ayına kadar bir faiz artışı ihtimali yüzde 72 olarak görülüyor.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, cuma günü yaptığı açıklamada son istihdam verilerinin iş gücü piyasasının genel olarak dengede ve tam istihdama yakın olduğunu gösterdiğini belirtti. Hammack, yüksek seyreden enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için Fed’in yakın zamanda faiz artırmak zorunda kalabileceğini ifade etti.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,4 düşüşle ons başına 67,56 dolara gerilerken, platin yüzde 0,5 kayıpla 1.767,15 dolara indi. Paladyum ise 1.225,66 dolar seviyesinde yatay seyretti.