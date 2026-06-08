Brent petrolü yüzde 3,18 artışla varil başına 96,05 dolara yükseldi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 3,46 değer kazanarak varil başına 93,67 dolara çıktı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), X platformunda yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri’nin pazartesi günü yerel saatle İran’ın batı ve orta kesimlerindeki askeri hedefleri vurduğunu duyurdu.

Beyaz Saray, ateşkesin başlamasından bu yana İsrail’in ilk kez İran tarafından fırlatılan bir füzenin hedefi olmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın konu hakkında bilgilendirildiğini doğruladı.

Trump, pazar günü Fox News’e yaptığı açıklamada, füze saldırılarının “müzakerelere kesinlikle yardımcı olmayacağını” söyledi.

Karşılıklı saldırılar, bölgede tansiyonun yeniden yükseldiğine işaret ederken, yatırımcılar olası arz kesintileri riskini yakından takip ediyor. Bu durum, petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

Ortaya çıkan arz krizinin gölgesinde, OPEC+ ülkeleri pazar günü son dört ay içindeki dördüncü petrol üretim artışı kararını aldı. Ancak analistler, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması ve Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle üretim kapasitesinin zarar görmesi sebebiyle birçok OPEC+ üyesinin hedeflenen üretim seviyelerine ulaşamadığını, bu nedenle kararın piyasaya etkisinin sınırlı kalacağını ifade etti.