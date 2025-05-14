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Petrol fiyatları iki haftanın zirvesinden düştü...

Petrol fiyatları iki haftanın zirvesinden düştü...

Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, yatırımcıların risk iştahını artırarken değerli metallerde sert kayıplara yol açtı. Altın, bu gelişmeler karşısında değer kaybederken, yatırımcılar piyasalardaki değişimleri yakından takip ediyor.

Altın fiyatları, son dönemde ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin hafiflemesiyle birlikte inişli çıkışlı bir seyir izliyor.

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