Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 541 liradan işlem görüyor.

Altının dün ons fiyatındaki gerilemeye karşın değer kazanan gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,15 artışla 2 bin 532 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 541 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 225 liradan ve Cumhuriyet altını 16 bin 835 liradan satılıyor.