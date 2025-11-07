ABD’de özel sektör istihdam verilerinin işgücü piyasasında zayıflık işareti vermesi ve Aralık ayında yeni bir faiz indirimi beklentisini güçlendirmesi, doların değer kaybetmesine yol açarak altına destek sağladı.

Ayrıca ABD’de hükümetin uzayan kapanma ihtimali de güvenli liman talebini artırdı.

Spot altın, yüzde 0,4 artışla 3.994,03 dolardan işlem gördü. Buna karşın altın haftalık bazda yüzde 0,3 düşüşe doğru ilerliyor. Külçe altın, Ekim ayında gördüğü 4.381,21 dolarlık rekor seviyeden bu yana yaklaşık yüzde 8 değer kaybetmiş durumda.

Perşembe günü açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi Ekim ayında hükümet ve perakende sektöründeki kayıplar nedeniyle istihdam kaybetti. Ayrıca şirketlerin maliyet kısma adımları ve yapay zekâ teknolojilerinin daha fazla benimsenmesi, duyurulan işten çıkarmalarda artışa yol açtı.

ANZ emtia stratejisti Soni Kumari, “Özel sektör istihdam verileri, Aralık ayında bir faiz indiriminin hâlâ olası olduğunu gösteriyor. Bu nedenle altın fiyatları belli bir destek buluyor” değerlendirmesinde bulundu.