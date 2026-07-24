Spot altın, önceki seansta yüzde 2 gerilemesinin ardından yüzde 0,4 değer kaybetti.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 4.030,09 dolara geriledi. Fiyatlar, çarşamba günü görülen iki haftanın zirvesinden bu yana 130 doların üzerinde değer kaybetti. Ağustos vadeli ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,4 düşüşle 4.033,20 dolardan işlem gördü. Buna karşın altın haftalık bazda yaklaşık yüzde 0,4 yükselişe hazırlanıyor.

GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, kısa vadede altın piyasasında dalgalanmanın süreceğini belirterek, “Altın haftalardır 3.980-4.170 dolar bandında işlem görüyor. Fiyatlar 4.000 dolar seviyesine ya da biraz altına yaklaştığında güçlü alıcıların yeniden piyasaya girdiğini görüyoruz.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki Husiler’in Kızıldeniz’de iki Suudi petrol tankerini hedef almasının ardından İran ve Husiler’e karşı “büyük bir askeri karşılık” verileceğini açıkladı.

Brent petrol, perşembe günü yüzde 7 yükselerek savaşın başlamasından bu yana en sert günlük artışlarından birini kaydetti ve mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 100 dolar seviyesini aştı.

Piyasaların odağında gelecek hafta gerçekleştirilecek Fed toplantısı bulunuyor. Fed’in faizleri sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, CME FedWatch verilerine göre piyasalar eylül ayında faiz artırımı ihtimalini yaklaşık yüzde 81 olarak fiyatlıyor.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) da perşembe günü beklentilere paralel şekilde faiz oranlarını değiştirmezken, eylül ayında yeni bir faiz artırımına kapıyı açık bıraktı.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,7 düşüşle 57,29 dolara geriledi ancak haftalık bazda yüzde 2,5 yükseliş yolunda ilerledi. Platin yüzde 1,3 düşüşle 1.579,49 dolara, paladyum ise yüzde 1,5 gerileyerek 1.237,50 dolara indi. Her iki metal de haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.