Brent öylece üst üste dördüncü haftalık yükselişine yöneldi.

Brent vadeli kontratları yüzde 0,37 artışla 101,06 dolara yükseldi. Önceki seansta yüzde 7 prim yaparak mayıstan bu yana ilk kez 100 doların üzerinde kapanış gerçekleştirmişti. Yükseliş, İran destekli Husilerin Kızıldeniz’de iki Suudi petrol tankerini vurduklarını açıklamasının ardından hız kazandı. Brent bu hafta yaklaşık yüzde 14,6 değer kazanma yolunda ilerliyor.

ABD tipi ham petrol (WTI) vadeli kontratları ise 91,20 dolar civarında yatay seyretti. Bu seviye 11 Haziran’dan bu yana en yüksek düzey olurken, WTI haftalık bazda yaklaşık yüzde 11,8 yükselişe hazırlanıyor.

ING analistleri cuma günü yayımladıkları notta, “Piyasanın karşı karşıya olduğu potansiyel arz kesintileri savaş boyunca görülenden daha büyük” değerlendirmesinde bulundu. Analistler, “Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol akışı neredeyse durmuş durumda. Buna ek olarak Kızıldeniz üzerinden Suudi petrol sevkiyatlarına yönelik açık riskler bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Körfez’de gerilimin daha da tırmanması ve çatışmanın genişleme ihtimali, küresel petrol arzının önemli bir bölümünü risk altına sokuyor.

Gemi takip şirketi Kpler’in verilerine göre, Hürmüz Boğazı’ndan geçen tanker sayısı perşembe günü bire düştü. Bu rakam 7 Mayıs’tan bu yana görülen en düşük seviye oldu.

Kızıldeniz’i Hint Okyanusu’na bağlayan Babülmendep rotası, Hürmüz Boğazı’nın ardından dünyanın en kritik ikinci petrol geçiş koridoru olarak kabul ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni saldırıların yaşanması halinde “İran’ı sorumlu tutacaklarını” söyledi.

İran destekli Husiler pazartesi günü Suudi Arabistan’a deniz ablukası uyguladıklarını açıklamıştı. Suudi Arabistan, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasını aşmak için petrolünü boru hattı üzerinden yönlendiriyordu.

İki hafta önce çöken geçici ateşkesin ardından İran’ın, ABD’nin İran enerji altyapısına saldırıları sürdürmesi halinde Husilere Babülmendep geçidini kapatma yönünde baskı yaptığı belirtiliyor.

Öte yandan Kazakistan Enerji Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya ait olduğu düşünülen insansız hava aracı saldırılarının ülkenin Karadeniz’deki ana ihracat terminalini kapatmaya zorlamasının ardından petrol şirketlerinin üretimi geçici olarak azalttığını duyurdu.

Sektör kaynakları, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun (CPC) terminaldeki tanker saldırıları nedeniyle yüklemeleri durdurduktan sonra Kazakistan’dan petrol alımını askıya aldığını söyledi. Bu güzergâh, küresel günlük ham petrol arzının yaklaşık yüzde 2’sini taşıyor.

Kazakistan Enerji Bakanlığı üretim kesintilerinin boyutunu açıklamazken, bir kaynak ülkenin en büyük petrol sahasında üretimin yarıdan fazla azaltıldığını ifade etti.