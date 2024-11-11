Altın, Donald Trump’ın seçim zaferi ve ardından Fed’in faiz indirimi sonrasında yükselen dolar tarafından negatif etkilendiği dalgalı bir haftanın ardından düşüşe geçti.

Spot piyasada ons altın yüzde 0,5’i aşan düşüşle 2 bin 670 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 966 TL’nin altına geldi.

Değerli metal, Fed indiriminden destek aldı ancak yatırımcıların Trump’ın söz verdiği vergi indirimlerinin, ticaret tarifelerinin ve daha gevşek düzenlemelerin olası etkisini tartmasıyla sarsıldı. Altın, bu politikalardan kaynaklanan enflasyonist baskılara karşı bir korunma olarak talepten faydalanabilirken, Wall Street ekonomistleri artık seçimden önce olduğundan daha az Fed indirimi görüyor ve bu da metal için olumsuz bir durum.

Altın bu yıl yüzde 30’dan fazla yükseldi ve bir dizi rekor kırdı. Üçüncü çeyrekteki kazançlar faiz indirimi iyimserliğiyle desteklendi. Değerli metal ayrıca merkez bankası alımları ve güvenli liman talebiyle destek buldu.