Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın belirsiz gümrük tarife planları ve resesyon endişelerini hafife alan son açıklamalarıyla dalgalanmasının ardından güvenli liman talebinin desteğiyle yükselişini korudu.

Külçe altın, yatırımcıların Trump’ın Kanada çelik ve alüminyumuna uygulanan gümrük vergilerini yüzde 50’ye çıkaracağını söylemesinden sadece birkaç saat sonra Ontario’ya yönelik ticaret savaşı tehdidini geri çekmesini değerlendirmesiyle, ons başına 2.915 dolar seviyesinde işlem gördü. Başkan Trump, piyasalar sert düşerken ve dolar zayıflarken bile tarifelerin neden olabileceği bir resesyon riskini önemsiz gösterdi. Doların zayıflaması, dolar cinsinden fiyatlanan altını yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor.

Bununla birlikte, yatırımcılar Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisini yakından izleyecek. Verinin, ABD’de tüketici fiyatlarının Şubat ayında arttığını göstermesi durumunda, Fed’in faiz indirim planları karmaşık hale gelebilir. Genel olarak, gevşek para politikası faiz getirisi olmayan altın için olumlu bir faktör olarak görülür.

Ukrayna, Trump yönetimiyle varılan bir anlaşma kapsamında, Kiev’e yönelik askeri yardım ve istihbarat desteğinin dondurulmasının kaldırılması karşılığında, ABD’nin Rusya ile 30 günlük ateşkes teklifini kabul etti.

Singapur saatiyle 08:04 itibarıyla spot altın, ons başına 2.914,32 dolar seviyesinde yatay seyretti. Değerli metal, Salı gününü neredeyse yüzde 1 artışla kapatmıştı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, bir önceki seansta yüzde 0,4 düştükten sonra yüzde 0,1 yükseldi. Gümüş değer kaybederken, platin hafif yükseldi ve paladyum sabit kaldı.