Altın, Wall Street’te güçlü teknoloji hissesi bilançolarıyla risk iştahının geri dönmesi ve yatırımcıların ABD faiz indirimlerine dair beklentilerini sınırlamasıyla bu yıl ilk kez üst üste iki haftalık kayba hazırlanıyor.

Külçe altın, ons başına yaklaşık 3.240 dolar seviyesinde yatay seyrederken, bu hafta yüzde 2’yi aşan bir düşüş yaşamış durumda. Bu, Nisan ayında imalat faaliyetlerinin beklenenden daha az daraldığını gösteren verinin ardından geldi. Piyasalar, Fed’in bu yılki faiz indirimi yol haritasına ilişkin beklentilerini azalttı; ilk çeyrek puanlık indirimin Temmuz ayında gerçekleşeceği fiyatlandı.

Öte yandan, altının güvenli liman cazibesi, ABD ile diğer ülkeler arasındaki olası ticaret görüşmelerinde ilerleme beklentileri ve şirket bilançolarının yarattığı iyimserlikle zayıfladı. Yine de, Perşembe günü Apple ve Amazon’un yayımladığı finansal sonuçlar, önümüzdeki aylarda tarifeler nedeniyle iş ortamının zorlaşacağına dair endişeleri artırdı.

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın hızla değişen gümrük tarifesi politikalarının küresel piyasaları nasıl etkilediğini değerlendirmeye devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Hindistan ile bir ticaret anlaşmasının “ilk yapılacaklar arasında” olduğunu ve Japonya, Güney Kore ve Avrupa’daki bazı ülkelerle de görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Bu haftaki sert düşüşe rağmen, altın bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 25 değer kazandı ve geçen hafta 3.500 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Ancak bu yükselişin fazla ısındığına dair işaretlerle bir miktar geri çekildi. Çin’deki spekülatif talep ve merkez bankalarının alımları da altındaki yükselişe katkı sağladı. Cuma günü, haftanın son önemli verisi olan ABD istihdam raporu da piyasaların radarında olacak.

Singapur saatiyle sabah 08:23 itibarıyla spot altın, ons başına 3.242,97 dolarda yatay seyrederken, haftalık bazda yüzde 2,3 düşüşte. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, önceki seansta yüzde 0,5 artmasının ardından yatay kaldı. Platin fiyatı fazla değişmezken, gümüş ve paladyum hafif yükseldi.