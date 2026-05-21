Petrol fiyatlarının enflasyonu artırabileceği ve küresel faiz oranlarının yüksek kalabileceğine ilişkin endişeler, ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik beklentilerle dengelendi.

Spot altın ons başına 4.543,96 dolarda değişim göstermedi. Külçe altın, gün içinde 30 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından çarşamba günü yüzde 1’in üzerinde yükselmişti.

ABD’de haziran vadeli altın kontratları yüzde 0,2 artışla 4.545,50 dolara yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada İran ile yürütülen müzakerelerin son aşamaya geldiğini söyledi ancak İran’ın anlaşmayı kabul etmemesi halinde yeni saldırılar düzenlenebileceği uyarısında bulundu.

Trump ayrıca Washington yönetiminin “doğru yanıtları almak” için birkaç gün bekleyebileceğini ifade etti.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim’in haberine göre, İran’ın 14 maddelik teklif metninin ardından ABD de Pakistan üzerinden Tahran yönetimine yeni bir teklif sundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD’nin teklif metninin incelenmeye devam edildiğini söyledi.

İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu “Fars Körfezi Su Yolu İdaresi”, boğazda denetim altına aldığı sınırları açıkladı. “Fars Körfezi Su Yolu İdaresi”, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından, Hürmüz Boğazı’na ilişkin denetim sınır alanlarını yayımladı.