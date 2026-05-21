ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin İran ile görüşmelerde “son aşamaya” geldiğini söylemesi piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Brent petrol, çarşamba günü yüzde 5,6 gerilemesinin ardından varil başına 105 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolü (WTI) ise 99 dolar civarında işlem gördü. Trump’ın gazetecilere yaptığı açıklamalar, Washington ile Tahran arasında kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının kısa vadede yeniden başlamasını sağlayabilecek bir anlaşmaya dair umutları artırdı.

Müzakerelerin durumuna ilişkin çelişkili haber akışı bu hafta petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açarken, fiyatlar savaşın şubat ayı sonunda başlamasından bu yana hâlâ yüzde 40’tan fazla yükselmiş durumda. Buna rağmen yatırımcılar, İran’ın önemli sevkiyat hattını yeniden açmasını ve Basra Körfezi’nde bekleyen milyonlarca varil petrolün piyasaya dönmesini sağlayabilecek ani bir gerilim azalması ihtimalini fiyatlamayı sürdürüyor.

Rabobank Küresel Enerji Stratejisti Joe DeLaura, İran ile olası bir barış anlaşmasının petrol fiyatlarını düşürebileceğini ancak “fiziksel piyasaların hâlâ düzensiz durumda olduğunu” söyledi. DeLaura, “Basra Körfezi’nden çıkan petrolün varış noktasına ulaşması 55 güne kadar sürebiliyor. Bu da o süre boyunca stokların azalmaya devam edeceği anlamına geliyor” dedi.

Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi’nin (ADNOC) Üst Yöneticisi Sultan Al Jaber ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran krizinin hemen sona ermesi durumunda bile Orta Doğu petrol akışlarının tam olarak toparlanmasının 2027 yılına kadar sürebileceğini belirtti. Al Jaber, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının tarihteki en ciddi arz kesintisi olduğunu ifade etti.

Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerde kısmi artış görülmesi de petrol fiyatlarındaki risk priminin azalmasına katkı sağladı. Son günlerdeki durgunluğun ardından üç dev petrol tankerinin boğazdan geçmeye çalıştığı görüldü. İran, son 24 saatte 26 geminin geçiş yaptığını açıkladı. Ancak Tahran yönetimi daha önce de gemi takip verilerinin işaret ettiğinden daha yüksek geçiş rakamları paylaşmıştı.

Trump çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran konusunda “neler olacağını göreceğiz” dedi ve bir anlaşma sağlanacağını ya da “pek hoş olmayan bazı adımlar atacaklarını” söyledi. Trump, İran’ın barış şartlarını kabul etmemesi halinde saldırıların yeniden başlayabileceği tehdidini daha önce de dile getirmişti.