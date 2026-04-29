Yatırımcıların odağı ABD ile İran arasındaki görüşmelerde olurken, Hürmüz Boğazı’nın süresiz kapalı olması enflasyon risklerini artırmaya devam ediyor.

Külçe altın, önceki iki seansta yüzde 2,4 düşerek yaklaşık dört haftanın en düşük seviyesine indikten sonra ons başına 4.590 dolar civarında işlem gördü. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın iki aylık savaşı sona erdirmeye yönelik müzakereler sürerken Hürmüz’deki deniz ablukasının kaldırılmasını talep ettiğini söyledi. Bu savaş, küresel enerji arzını altüst etmiş durumda. CNN’in haberine göre, Pakistan’daki arabulucular İran’ın önümüzdeki birkaç gün içinde revize edilmiş bir teklif sunmasını bekliyor.

Yatırımcılar önümüzdeki günlerde ABD, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Kanada’daki faiz kararlarını yakından takip ediyor. Salı günü Japonya Merkez Bankası politika faizini yüzde 0,75 seviyesinde sabit bırakırken, bölünmüş oy dağılımı Haziran ayında faiz artışı ihtimalinin arttığına işaret etti.

Bloomberg Economics’e göre, ABD Merkez Bankası’nın Çarşamba günü sona erecek toplantısında faizleri sabit tutması bekleniyor. Yatırımcılar ayrıca Jerome Powell’ın başkanlık görev süresi sona erdikten sonra yönetim kurulunda kalıp kalmayacağına da odaklanıyor.

Enerji arzındaki şok, enflasyon risklerini artırarak merkez bankalarının faizleri daha uzun süre sabit tutma ya da artırma ihtimalini güçlendiriyor. Bu durum, faiz getirisi olmayan altın için olumsuz bir faktör. Artan tahvil getirileri de altın tutmanın fırsat maliyetini yükseltti. Metal, Şubat ayı sonunda başlayan çatışmadan bu yana yaklaşık yüzde 13 değer kaybederken, ham petrol fiyatları sert yükseldi.

Spot altın, Singapur saatiyle 07:38 itibarıyla yüzde 0,2 düşüşle ons başına 4.589,04 dolara geriledi. Gümüş yüzde 0,1 artışla 73,13 dolara yükselirken, platin ve paladyum yatay seyretti. ABD dolarının göstergesi olan Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise sabit kaldı.