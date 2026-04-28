Külçe altın, pazartesi günü yüzde 0,6 düşüş yaşamasının ardından ons başına 4.695 dolar civarında işlem gördü.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in açıklamasına göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın son barış teklifini görüşmek üzere ulusal güvenlik yetkilileriyle bir toplantı yaptı, ancak çatışmayı sona erdirecek herhangi bir anlaşma için “kırmızı çizgilerini” korudu.

Bu açıklamalar, Tahran’ın, İran limanlarına giden ve gelen gemilere yönelik ablukayı kaldırması karşılığında Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı içeren geçici bir anlaşma önerdiğine dair haberlerin ardından geldi. Bu gerilim, stratejik öneme sahip su yolundaki günlük geçişleri neredeyse sıfıra indirerek ham petrol, doğalgaz ve petrol ürünleri akışını ciddi şekilde kısıtladı. İran’ın önerisi ayrıca ülkenin nükleer programına ilişkin daha karmaşık müzakerelerin ertelenmesini de içeriyor.

Heraeus Precious Metals’ta trader olan Marc Loeffert, bir notunda, Hürmüz Boğazı hâlâ kapalıyken ateşkesin belirsiz süreyle uzatılmasının “piyasa belirsizliğini uzattığını” belirtti. Loeffert, “Uzun vadede ekonomik durgunluk ile yükselen fiyatların birleşimi, altın boğa piyasasının devamı için uygun bir zemin oluşturabilir,” dedi.

Yatırımcılar bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Japonya, İngiltere ile Kanada’daki muadillerinin faiz kararlarını yakından izleyecek. Sekiz haftadır süren çatışmanın yol açtığı enerji arz şoku, enflasyon risklerini artırarak merkez bankalarının faizleri daha uzun süre sabit tutma ya da hatta artırma ihtimalini yükseltti. Bu durum, faiz getirisi olmayan altın için olumsuz bir faktör oluşturuyor. Altın, şubat ayı sonunda başlayan çatışmadan bu yana yaklaşık yüzde 11 değer kaybetti.

Spot altın, Singapur saatiyle 08:06 itibarıyla yüzde 0,3 artışla ons başına 4.697,49 dolara yükseldi. Gümüş yüzde 0,7 artışla 76,03 dolara çıktı. Platin ve paladyum da yükseliş kaydetti. ABD dolarını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise pazartesi günü yüzde 0,1 gerilemesinin ardından hafif düşüş gösterdi.