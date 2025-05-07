Külçe altın, önceki iki seansta neredeyse yüzde 6 artış göstermesinin ardından yüzde 1,6’ya kadar geriledi. Washington ve Pekin, Hazine Bakanı Scott Bessent ile ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’ın Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile görüşmek üzere İsviçre’ye gideceğini duyurdu.

Bu görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e kapsamlı tarifeler uygulamasından bu yana ilk görüşmeler olacak ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında bir anlaşma umudunu artırıyor. Ancak Pekin, herhangi bir anlaşma uğruna ilkeli duruşundan ya da uluslararası adaletten taviz vermeyeceğini belirtti. Dolar, başlıca para birimlerine karşı değer kazandı.

Güney Asya’da Pakistan, Çarşamba sabahı Hindistan’ın askeri saldırılarına misilleme olarak beş Hint uçağını düşürdüğünü ve askerleri esir aldığını açıkladı. Nükleer silahlara sahip iki komşu arasında savaş ihtimali genellikle altın için olumlu olsa da, şu aşamada bu güvenli liman talebi, ticaret görüşmelerine dair iyimserlikle dengeleniyor.

Altın, Trump’ın sert ticaret ve jeopolitik politikalarının tetiklediği piyasa kaosu nedeniyle yatırımcıların güvenli liman arayışına girmesiyle bu yıl neredeyse yüzde 30 arttı. Nisan ayında ons başına 3.500 doların üzerine çıkarak rekor kırdıktan sonra son haftalarda bir miktar geriledi. Bu yükselişte Çin’deki spekülatif talep ve merkez bankalarının alımları da etkili oldu.

Singapur saatiyle sabah 07:54 itibarıyla spot altın yüzde 0,9 düşüşle ons başına 3.399,56 dolara geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise üç günlük yüzde 1’in üzerindeki düşüşün ardından yüzde 0,2 yükseldi. Gümüş değer kaybederken, platin ve paladyum hafif yükseldi.