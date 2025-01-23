Altın, Trump’ın açıklamaları sonrasında, küçük çaplı kar satışlarına rağmen 2750 doların üzerinde tutunuyor. Belirsizliklerin altına destek olmaya devam etmesi bekleniyor.

Başkan Donald Trump’ın Çin ve Avrupa Birliği’ne yönelik son gümrük vergisi tehditlerinin küresel ekonomi üzerindeki etkisine yönelik endişler altın fiyatlarının Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye yakın bir seyir izlemesine neden oluyor.

Altın hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 2 değer kazandıktan sonra , ons başına 2.752 dolara yakın işlem görüyor ve bu, tüm zamanların en yüksek seviyesinden 40 dolardan daha az bir seviyeyi ifade ediyor. Yatırımcılar yeni yönetimin ticaret duruşunu değerlendirirken artan güvenli liman talebi altını destekliyor. Başkan, ithalat vergileri için potansiyel hedefler olarak Çin, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika’yı belirledi, ancak bunu yapıp yapmayacağı konusunda belirsizlik var.

Yatırımcılar ayrıca Trump’ın vergileri düşürme ve göçü sınırlama sözü de dahil olmak üzere iç politikalarından kaynaklanan daha geniş etkilere odaklanıyor. Ekonomistler, bu hareketlerin muhtemelen ülkenin maliyesini aşındıracağını ve enflasyonu yeniden ateşleyeceğini dile getiriyor.

Değerli metal geçen yıl bir dizi rekor kırdı ve bu kazançlar Fed’in faiz oranlarını düşürmeye yönelmesi, jeopolitik gerginlikler ve merkez bankası alımları tarafından yönlendirildi. Değerli metal, ABD’nin diğer ülkelerle giderek daha da gerginleşen ilişkilerinin kapsamı hakkındaki endişeler nedeniyle güvenli liman varlıklarına olan talepten destek almaya devam edebilir.