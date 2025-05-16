Altın, bu hafta başında yaşadığı büyük kayıpların bir kısmını geri aldı. Bu toparlanma, ABD’den gelen zayıf ekonomik verilerin ardından tahvil getirilerinin düşmesiyle gerçekleşti ve yatırımcıların Fed’in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerini artırdı.

Altının ons fiyatı, Perşembe günü gelen yüzde 2’lik yükselişin ardından 3.245 dolar civarında işlem görerek hafifçe yükseldi. Bu yükselişe, ABD üretici fiyatlarının son beş yılın en büyük düşüşünü göstermesi ve perakende satışların neredeyse hiç artmaması yol açtı.

Ekonomik faaliyetteki yavaşlama ve enflasyondaki düşüş sinyalleriyle birlikte Hazine tahvili getirileri geriledi. Düşük faiz oranları ve getiriler, faiz getirisi olmayan altın gibi varlıkları genellikle destekler.

Değerli metal, bu haftayı yüzde 2’den fazla düşüşle kapamaya hazırlanıyor ve geçen ay kaydedilen rekor seviyesinin yaklaşık 250 dolar altında seyrediyor. ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalması bu hafta risk iştahını artırarak altına olan güvenli liman talebini zayıflattı. Buna rağmen, altın bu yıl yüzde 20’den fazla yükseldi. Bu yükseliş, altın destekli ETF ürünlerine yönelik artan talep, merkez bankalarının güçlü alımları ve Çin kaynaklı spekülatif taleple destekleniyor.

Spot altın, Singapur saatiyle 07:21 itibarıyla yüzde 0,2 artışla ons başına 3.244,88 dolara yükseldi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyretti. Gümüş ve paladyumda büyük bir değişiklik olmadı, platin ise hafif yükseldi.