Oscar'ın habercisi olarak bilinen Altın Küre Ödülleri, 6 Ocak Pazartesi gecesi Hollywood'un merkezinde bulunan Beverly Hill Oteli'nde düzenlenen törenle sahiplerine kavuşacak. En iyi sinema ve televizyon yapımlarının yarışacağı ödül töreninde adaylar merak konusu oldu.

Altın Küre Ödülleri'nde adaylar:

En İyi Sinema Filmi, Müzikal veya Komedi

Tahmin Edilen Kazanan: Emilia Perez

Jacques Audiard'ın yönetimindeki bu suç müzikali, 10 adaylıkla yılın favorisi. Ancak Wicked gibi ticari devlerle mücadelede öne çıkıp çıkamayacağı merak konusu.

En İyi Sinema Filmi, Drama

Tahmin Edilen Kazanan: The Brutalist

Venedik Film Festivali’ndeki başarısının yanı sıra uluslararası beğeni kazanan bu film, Altın Küre’nin yeni seçmen tabanıyla güçlü bir bağ kurmuş görünüyor.

En İyi Yönetmen, Sinema Filmi

Tahmin Edilen Kazanan: Brady Corbet (The Brutalist)

Corbet'in uluslararası arenada kazandığı ödüller, bu kategorideki favori konumunu güçlendiriyor.

En İyi Erkek Oyuncu, Drama

Tahmin Edilen Kazanan: Adrien Brody (The Brutalist)

Timothée Chalamet'nin büyük sahne anına sahip olma ihtimali olsa da, Brody'nin performansı ve filmin genel gücü, onu bu kategoride öne çıkarıyor.

En İyi Kadın Oyuncu, Drama

Tahmin Edilen Kazanan: Nicole Kidman (Babygirl)

Venedik'teki başarısının ardından Kidman, güçlü bir ödül sezonu geçiriyor. Ancak Fernanda Torres’in uluslararası yankı uyandıran performansı da dikkate değer.

En İyi Sinema Filmi, Animasyon

Tahmin Edilen Kazanan: The Wild Robot

Universal’ın animasyon masalı, hem eleştirel beğeni hem de gişe başarısıyla rakiplerinin önünde.

Sinema Filmi, İngilizce Olmayan

Tahmin Edilen Kazanan: Emilia Perez

Film, diğer kategorilerdeki başarısıyla bu ödülü de garantileyebilir, ancak Hindistan yapımı All We Imagine as Light sürpriz yapabilir.

En İyi Erkek Oyuncu, Müzikal veya Komedi

Tahmin Edilen Kazanan: Sebastian Stan (A Different Man)

Stan’in etkileyici yılı, bu kategoride ödülü kazanmasına zemin hazırlıyor.

En İyi Kadın Oyuncu, Müzikal veya Komedi

Tahmin Edilen Kazanan: Cynthia Erivo (Wicked)

Zeitgeist başarısı ve şarkıcılık performansı, Erivo’yu bu kategoride favori yapıyor.

Televizyon Kategorileri

Drama: Shogun

Müzikal veya Komedi: Hacks

Mini Dizi veya TV Filmi: Baby Reindeer

Altın Küre Ödülleri hangi kanalda?

Dünya genelinde en çok izlenen törenler arasında yer alan Altın Küre Ödülleri 6 Ocak 2025 tarihinde TSİ 04.00'da CBS ve Paramount+ üzerinden naklen yayınlanacak.