Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü’nden verilen bilgiye göre 6–9 Mart tarihleri arasında Ankara’da bulunan koroya Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü Başkanı Şifa Otcuoğlu, Kulüp Kurucu Başkanı Eser Özyalçın, Uluslararası Inner Wheel 222. Bölge Kuzey Kıbrıs Bölge Başkanı Zehra Yüksel, Bölge Sekreteri Refia Arı ve İskele Mimoza Inner Wheel Kulübü Kurucu Başkanı Nesligül Onurel eşlik etti.

Heyet konserler öncesinde, 7 Mart Cumartesi sabahı Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu. Kulüp Başkanı Şifa Otcuoğlu Anıtkabir Anı Defteri’ni de imzaladı.

Koro 7 Mart Cumartesi günü Mamak Belediyesi Necmettin Erbakan Kültür ve Kongre düzenlenen 2. Türkiye Polifonik Kadın Koroları Şenliğinde sahne aldı. Koro “Yaratıcı Yorum Ödülü” ile “Kadın Koroları Şenliği Zorunlu Eseri’ni Yorumlamada Başarı – Onur Kurulu Özel Ödülü”ne de layık bulundu.

Koro, 8 Mart Pazar günü ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Tarihi Binası’nda, Devlet Çoksesli Korosu’nun “Koro Evi Konserleri” kapsamında sahne aldı.