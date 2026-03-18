Çatalköy–Esentepe Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, son üç yıldır belediye ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ile iş birliğinde düzenlenen festival öncesinde, bugün saat 10.00’da Lefkoşa Eziç’te basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, yönetmen ve oyuncu Nergül Tuncay Fellahoğlu ile tiyatro temsilcileri katıldı.

Basın toplantısında ayrıca; Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, Kıbrıs Açık Tiyatro, Girne Belediyesi Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Girne Tiyatrosu, Sahne 19, Ankara Sanat Tiyatrosu, Yazarın Tiyatrosu “Legendes”, TC Bozüyük Belediyesi Tiyatrosu, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu ile Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği temsilcileri de hazır bulundu.

-Kırok: “Kültür ve sanat bizim önceliğimiz”

Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, konuşmasında kültür ve sanat yatırımlarına önem verdiklerini söyledi.

Geçen yıl düzenlenen basın toplantısında Esentepe Kültür Sarayı’nın yeniden kazandırılacağına dair söz verdiklerini hatırlatan Kırok, bugün bu sözün yerine getirilmiş olmasının gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Kırok, bölgenin sadece turizmle değil, kültür ve sanatla da anılması gerektiğini belirterek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana bölgemizi sadece altyapı yatırımlarıyla değil, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de geliştirmeyi hedefledik. Çünkü inanıyoruz ki bir kentin gerçek kimliği, kültür ve sanatla şekillenir.” dedi.

Festivalin her yıl büyüyerek devam ettiğini ifade eden Kırok, bu organizasyonun bölgeye değer kattığını söyledi.

Kırok, “Beşparmaklar Tiyatro Festivali artık bölgemizin önemli bir markası haline gelmiştir. Her yıl daha fazla sanatçıyı ve tiyatro topluluğunu ağırlayarak bu festivali daha da ileriye taşıyacağız.” diye konuştu.

Kırok, Esentepe’deki kültür merkezinin yeniden hayata geçirilmesinin yalnızca bir bina yenilemesi olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Bu sadece bir salon açılışı değil; bu, sanatın yeniden hayat bulduğu bir alanın kazandırılmasıdır. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve sanatseverlerin nefes alacağı bir merkez oluşturduk… Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu festivali her yıl daha da geliştirerek sürdüreceğiz.”

-Ced: “Temmuz’da kendi sahnemizde olacağız”

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, Beşparmaklar Tiyatro Festivali’nin çok paydaşlı yapısına dikkat çekerek, organizasyonun tiyatro adına bir buluşma noktası olduğunu söyledi.

Festivalin yalnızca bir etkinlik olmadığını ifade eden Ced, Devlet Tiyatrosu, özel tiyatrolar, amatör ekipler ve özel eğitim öğrencilerinin aynı sahnede buluşmasının değer taşıdığını belirtti. Ced, “Bu festival, tiyatronun birleştirici gücünü ortaya koyan çok anlamlı bir organizasyondur.” dedi.

Göreve başladığı dönemde Devlet Tiyatroları’nın kendine ait bir sahnesinin bulunmadığını hatırlatan Ced, bu eksikliğin giderilmesi için önemli bir adım atıldığını açıkladı. Tiyatro binasının yapımının hızla devam ettiğini belirten Ced, Temmuz ayı itibarıyla Devlet Tiyatroları’nın kendi sahnesine kavuşmasının hedeflendiğini ifade etti.

Mevcut sahne koşullarının zorluğuna da değinen Ced, geçmişte yaşanan teknik sorunlara dikkat çekti. Özellikle Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunlarda ciddi altyapı problemleriyle karşılaştıklarını belirten Ced, “Çatının akması nedeniyle oyuncularımız sahnede yağmur altında kaldı. Bu nedenle bir oyunumuzu iptal etmek zorunda kaldık.” dedi.

Ced, tüm bu zorluklara rağmen tiyatro üretiminin devam ettiğini vurgulayarak, sanatın her koşulda yaşatılması gerektiğinin altını çizdi.

Festivalin gerçekleşmesinde yerel yönetimlerin katkısının büyük olduğunu belirten Ced, Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’a teşekkür ederek, “Bu tür organizasyonlar ciddi emek ve vizyon gerektirir. Belediye başkanımız bu sürecin önemli bir yükünü üstleniyor.” ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına da çağrıda bulunan Ced, Devlet Tiyatroları’nın daha fazla görünürlük kazanması gerektiğini belirterek, medyanın desteğinin önemine dikkat çekti.

Ced, festival boyunca izleyicilere kaliteli ve nitelikli oyunlar sunacaklarını belirterek, sanatseverleri sahnede buluşmaya davet etti.

-Fellahoğlu: “Bu festival sadece bir etkinlik değil, bir hikâyedir”

Beşparmaklar Tiyatro Festivali’nin koordinatörü, yönetmen ve oyuncu Nergül Tuncay Fellahoğlu da tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, festivalin taşıdığı sanatsal ve toplumsal değere dikkat çekti. Fellahoğlu, organizasyonun yalnızca bir tiyatro etkinliği olmadığını vurgulayarak, sahnenin büyüsünü, hikâyelerin gücünü ve sanatın birleştirici etkisini paylaşmak amacıyla yola çıktıklarını ifade etti.

Festivalin her yıl daha da geliştiğini belirten Fellahoğlu, bu sürecin büyük bir emek ve ekip çalışmasıyla yürütüldüğünü dile getirerek, sanatın sürdürülebilirliği açısından bu tür organizasyonların kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Tiyatronun insanları bir araya getiren en güçlü sanat dallarından biri olduğuna dikkat çeken Fellahoğlu, “Bugün burada sadece bir festivali duyurmak için değil, sahnenin büyüsünü ve hikâyelerin gücünü birlikte paylaşmak için bulunuyoruz. Tiyatro; duyguların hayat bulduğu, insanların aynı hikâyede buluştuğu ve bizleri ortak bir anlamda bir araya getiren eşsiz bir yolculuktur.” dedi.

Festival programının zengin içeriğine de değinen Fellahoğlu, sahnelerin festival boyunca hiç boş kalmayacağını belirtti. Yerel tiyatro ekiplerinin yanı sıra Türkiye’den gelen toplulukların da sahne alacağını ifade eden Fellahoğlu, klasik eserlerden modern yorumlara uzanan repertuvarın izleyiciyle buluşacağını söyledi.

Fellahoğlu, festivalin yalnızca sahnelenen oyunlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda yeni hikâyelerin doğduğu ve sanatın daha erişilebilir hale geldiği bir platform olduğunu da vurguladı. Fellahoğlu, “Bu festival, sanatın herkes için ulaşılabilir olduğu, yeni hikâyelerin yeşerdiği ve farklı seslerin bir araya geldiği çok önemli bir buluşma noktasıdır.” dedi.

Fellahoğlu, festivalin üçüncü yılına ulaşmasının büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, koordinasyon sürecinde birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Özellikle yol arkadaşı Halit Tünmezler’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Fellahoğlu, festivalin büyümesinde emeği geçen tüm sanatçılara, kurumlara ve basın mensuplarına da şükranlarını sundu.

Konuşmasının sonunda sanatseverlere çağrıda bulunan Fellahoğlu, festivalin coşkusunu paylaşmaya herkesi davet etti ve “Perde 27 Mart’ta açılıyor. Tüm sanatseverleri bu büyük buluşmanın bir parçası olmaya davet ediyoruz. Hazırsanız, sahne bizi bekliyor.” dedi.