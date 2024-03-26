Altın, yatırımcıların ABD enflasyon verileri öncesinde temkinli davranmasıyla Pazartesi günkü kazancını korudu; bu veriler, yatırımcılara Fed'in faiz oranlarını ne zaman düşürmeye başlayacağı konusunda daha sağlam bir görüş sunabilir.

Cuma günü gelecek olan temel kişisel tüketim harcamaları endeksinin, Şubat ayında enflasyonun muhtemelen rahatsız edici düzeyde yüksek kaldığını göstermesi bekleniyor. Bu durum ABD'li politika yapıcıların bu yıl üç faiz indirimi yapma planlarını engelleyebilir.

Swap piyasaları, Fed Bank of Atlanta Başkanı Raphael Bostic'in Pazartesi günü bu yıl sadece bir faiz indirimi beklentisini yinelemesinin ardından Haziran ayında faiz indirimi için bahisleri geçen haftanın sonundaki yüzde 69'dan yüzde 65'e düşürdü. Yine de altın, merkez bankasının uzun zamandır beklenen parasal genişleme hamlesinin etrafındaki momentumun artmasıyla birlikte tüm zamanların en yüksek seviyesi yakınında kalmayı sürdürüyor.

Külçe, Çin Merkez Bankası'nın Pazartesi günü yuan için beklenenden daha güçlü bir referans oranı belirlemesinin ardından iki günlük yükselişini sonlandıran zayıf ABD dolarından bir miktar destek gördü.

Spot altın, Pazartesi günü yüzde 0,5 değer kazandıktan sonra Singapur saati ile 08:15 itibarıyla ons başına 2.172,97 dolar seviyesinde sabit kaldı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyretti. Gümüş ve platin pek değişmedi, paladyum ise hafif yükseldi.