Altın, iki günlük düşüşün ardından ekonomik ve jeopolitik risklerin güvenli liman talebini desteklemesiyle yatay seyretti.

Külçe altın ons başına 3.022 dolar seviyesinde işlem görürken, Perşembe günü ulaştığı rekor seviyeye yakın seyretti. ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde karşılıklı tarifelerinin, daha önce tehdit ettiği kadar sert olmayacağı tahmin ediliyor. Konuya aşina olan yetkililere göre Beyaz Saray, bazı ülkeleri muaf tutmayı planlıyor ve şu an için belirli sektörlere yönelik ticaret bariyerleri oluşturmayı düşünmüyor.

Çin Başbakanı Li Qiang, Asya’nın en büyük ekonomisinin hâlâ tarife şoklarına hazırlıklı olduğunu söylerken, Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers, ABD politikalarının küresel ekonomi üzerindeki “sarsıcı” etkisi konusunda uyardı.

Piyasa, tarifelerin olası etkileri ve Trump’ın jeopolitik düzeni altüst etme olasılığı konusunda temkinli olmaya devam ediyor. Altın ise bu belirsizlikten faydalanarak yıl başından bu yana yüzde 15 değer kazandı ve ilk kez 3 bin doların üzerine çıktı. Güçlü merkez bankası alımları ve faiz indirimi beklentileri de değerli metalin yükselişini destekledi.

Singapur saatiyle 08:26 itibarıyla spot altın, ons başına 3.022,15 dolarda sabit kaldı. Geçen hafta yüzde 1,3 değer kazanan altın, Bloomberg Dolar Spot Endeksi’nin yüzde 0,1 düşmesiyle yatay seyretti. Gümüş, platin ve paladyum ise yükseliş gösterdi.