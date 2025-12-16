Yatırımcılar, yeni yılda ABD Merkez Bankası’nın politika patikasına yön verebilecek kritik ABD istihdam verilerinin açıklanmasını bekliyor.

Spot altın, Salı günü yüzde 0,1 artışla 4.311,64 dolar/ons seviyesine güne başlarken, sabah saatlerinde yüzde 0,40 düşerek 4.287,78 dolar/ons seviyesinde işlem görüyor. Böylece külçe altın, yıl başından bu yana yüzde 64’ün üzerinde bir ralliyle birçok rekoru geride bırakmayı sürdürdü.

ABD altın vadeli işlemleri ise 4.333,20 dolar seviyesinde yatay seyretti.

ABD doları, Asya işlemlerinin erken saatlerinde iki ayın en düşük seviyelerine yakın seyrederken, bu durum dolar bazlı altın fiyatlarını destekledi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Doların performansı zayıf kalmaya devam ediyor ve bu da altın fiyatlarının güçlü durmasını sağlıyor. Piyasalar, Fed’in gelecek yılki faiz indirimlerinin sayısını hafife alıyor olabileceğine inanıyor” dedi.

CME’nin FedWatch aracına göre yatırımcılar, ocak ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yüzde 76 olarak fiyatlıyor; bazıları ise iki faiz indirimi bekliyor. Bu haftaki veri akışının, Fed’in 2026’da politikayı ne kadar hızlı gevşetebileceğine dair yeni ipuçları sunması bekleniyor.

Waterer, iş gücü piyasası verilerinin istihdamın hâlâ zayıf bir nokta olduğunu teyit etmesi halinde, bunun erken faiz indirimleri beklentisini güçlendirerek altına destek olabileceğini söyledi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, mevcut enflasyonun hedefin üzerinde olmasının, fiyat artışlarını tetikleyen temel arz-talep dinamiklerini yansıtmadığını ve bu dinamiklerin Fed’in yüzde 2 hedefine çok daha yakın seviyelerde olduğunu ifade etti.

Salı günü ilerleyen saatlerde açıklanacak ekim ve kasım aylarını kapsayan ABD istihdam raporları, hükümetin kapanması nedeniyle veri toplanmasının aksaması sonucu bazı ayrıntıları içermeyecek; bunlar arasında ekim ayı işsizlik oranı da bulunuyor.

ANZ analistleri, yukarı yönlü risklere dikkat çekerek altının gelecek yıl ons başına 5.000 doları test edebileceğini belirtti.

Spot gümüş, yüzde 1,2 düşüşle 63,11 dolar/ons seviyesine gerilerken, cuma günü görülen 64,65 dolarlık rekor zirvenin yakınında işlem gördü.

Spot platin yüzde 1,9 artışla 1.816,15 dolar, paladyum ise yüzde 0,6 yükselişle 1.576,25 dolar seviyesine çıktı.