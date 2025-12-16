ABD ham petrolü (WTI), Noel ve Yeni Yıl tatilleri öncesinde düşük hacimli işlemlerde varil başına 57 doların altına yerleşirken, hisse senetlerindeki dalgalanmayla birlikte düşüş gösterdi.

ABD’li müzakereciler, anlaşmayı sonuçlandırmak amacıyla Kiev’e daha güçlü güvenlik garantileri sundu. Çatışmayı sona erdirecek bir anlaşma, Rus petrolünün akışına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesine yol açabilir ve hâlihazırda arz fazlası bulunan bir piyasada kesinti risklerini sınırlayabilir.

Görüşmelerdeki bu potansiyel olarak olumlu gelişmeler, Çin ekonomisinde talebin önemli bir kaynağını sınırlayabilecek zayıflık işaretlerinin yarattığı önceki düşüş eğilimini güçlendirdi.

Petrolün, bu yıl ve gelecek yıl arzın talebi aşmasının beklenmesiyle yıllık bazda değer kaybıyla kapatması öngörülüyor. Arz fazlasına ilişkin endişeler, Orta Doğu ham petrol piyasasında da kendini göstermeye başladı.

CIBC Private Wealth Group’ta kıdemli enerji yatırımcısı olan Rebecca Babin, “Ham petrol, bu sabahki manşetlerin olası bir Rusya-Ukrayna ateşkesinin unsurları etrafında artan bir uzlaşıya işaret etmesiyle baskı altında işlem görmeye devam ediyor. Bir ateşkes Rus petrolünün piyasaya aniden büyük miktarlarda geri dönmesine yol açmasa da, gelecekteki arz kesintileri riskini önemli ölçüde azaltır” ifadelerini kullandı.